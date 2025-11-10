English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം, എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും

Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം, എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:29 PM IST
  • ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത്.
  • നിലവിൽ ആറന്മുളയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

Trending Photos

Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ
5
upiter Retrograde
November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം, എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത്. അതിനാൽ എൻ വാസുവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി വൈകില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

 കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും.  ഇവരെ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇരുവരെയും കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാനാണ് സാധ്യത. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജി നവംബർ 12 ന് റാന്നി കോടതി പരിഗണിക്കും. നിലവിൽ ആറന്മുളയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ കൂടി നവംബർ 14 ന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold Theft

Trending News