Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം; മുൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ പി ശങ്കരദാസിനെയും എൻ വിജയകുമാറിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ ജയറാമിൻ്റെ മൊഴി എസ്ഐടി ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും.
പത്മകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പത്മകുമാറിനെ 2019 ൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണെന്നാണ്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പത്മകുമാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എൻ വാസുവിൻ്റെയും സുധീഷ് കുമാറിൻ്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും.
