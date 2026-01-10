English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി 35,000 പേർക്ക് മാത്രം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി 35,000 പേർക്ക് മാത്രം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Makaravilakku Virtual Queue: വെർച്വൽ ക്യൂ മുഖേന 30,000 പേർക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി 5,000 പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 35,000 തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:43 PM IST
  • മകരവിളക്ക് ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തരെ കടത്തിവിടില്ല
  • പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം രാവിലെ 11 മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു

Read Also

  1. മകരവിളക്ക്: വ്യൂ പോയിന്‍റുകളിലെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി

Trending Photos

Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today
Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
7
Double Rajayoga 2026
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
Sabarimala Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി 35,000 പേർക്ക് മാത്രം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് ഹൈക്കോടതി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ മുഖേന 30,000 പേർക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി 5,000 പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 35,000 തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിന് മുന്നോടിയായി ജനുവരി 13-ന് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 35,000 പേർക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 5,000 പേർക്കും ദർശനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മകരവിളക്ക് ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തരെ കടത്തിവിടില്ല.

ALSO READ: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് അറസ്റ്റിൽ

പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം രാവിലെ 11 മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 7 വരെയുള്ള മകരവിളക്ക് സമയത്ത് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ.

സന്നിധാനത്ത് ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ വീതം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. കൂടാതെ, മകരവിളക്ക് ദർശന സമയത്ത് കേബിളുകൾ, ട്രൈപോഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sabarimala MakaravilakkuSabarimala Makaravilakku 2026

Trending News