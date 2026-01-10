Sabarimala Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി 35,000 പേർക്ക് മാത്രം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിന് ഹൈക്കോടതി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ മുഖേന 30,000 പേർക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി 5,000 പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 35,000 തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.
ഇതിന് മുന്നോടിയായി ജനുവരി 13-ന് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 35,000 പേർക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 5,000 പേർക്കും ദർശനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മകരവിളക്ക് ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തരെ കടത്തിവിടില്ല.
പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം രാവിലെ 11 മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 7 വരെയുള്ള മകരവിളക്ക് സമയത്ത് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ.
സന്നിധാനത്ത് ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ വീതം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. കൂടാതെ, മകരവിളക്ക് ദർശന സമയത്ത് കേബിളുകൾ, ട്രൈപോഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി.
