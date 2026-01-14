Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം ഇന്ന്. തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയും.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുഗമമായ ദർശനത്തിനും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മകര സംക്രമ പൂജകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഓടെ ആരംഭിക്കും. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 30,000 ഭക്തരെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും 5000 പേരെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും കടത്തിവിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കണക്ക് അനുസരിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേര് മകരവിളക്ക് കാണാനായി എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
