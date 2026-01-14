English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തും

Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തും

ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 30,000 ഭക്തരെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും 5000 പേരെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും കടത്തിവിടും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:28 AM IST
  • ശബരിമല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം ഇന്ന്
  • തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയും

Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തും

പത്തനംതിട്ട:  ശബരിമല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം ഇന്ന്. തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയും.

ശബരിമലയിൽ ആടിയ നെയ്യ് വിൽപ്പനയിലും വമ്പൻ കൊള്ള; ഞെട്ടൽ വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതി

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുഗമമായ ദർശനത്തിനും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മകര സംക്രമ പൂജകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഓടെ ആരംഭിക്കും. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 30,000 ഭക്തരെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും 5000 പേരെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും കടത്തിവിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കണക്ക് അനുസരിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേര് മകരവിളക്ക് കാണാനായി എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

