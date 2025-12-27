Sabarimala: 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി; ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡല പൂജ നടക്കും. രാവിലെ 10.10നും 11.30നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പൂജ. ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 11 മണിയോടെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും. തുടർന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നട തുറക്കും. ജനുവരി 14നാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം.
