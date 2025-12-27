English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി; ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജ

Sabarimala: 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി; ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജ

തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡല പൂജ നടക്കും. മകരവിളക്ക് ജനുവരി 14ന്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:57 AM IST
  • രാത്രി 11 മണിയോടെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.
  • തുടർന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നട തുറക്കും.

Sabarimala: 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി; ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡല പൂജ നടക്കും. രാവിലെ 10.10നും 11.30നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പൂജ. ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 11 മണിയോടെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും. തുടർന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നട തുറക്കും. ജനുവരി 14നാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

SabarimalaMandala PoojaThanka AnkiSabarimala Darshanശബരിമല

