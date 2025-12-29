English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് 36.33 ലക്ഷം പേർ

Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് 36.33 ലക്ഷം പേർ

Sabarimala: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 3,83,435 ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ശബരിമലയിലെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:02 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മണ്ഡലകാലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ 32,49,756 പേർ ദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു.
  • മണ്ഡലകാല പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നത് മുതൽ ഡിസംബർ 27ന് നടയടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് 36.33 ലക്ഷം പേർ

ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് 36,33,19 ലക്ഷം പേർ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മണ്ഡലകാലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ 32,49,756 പേർ ദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 3,83,435 ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ശബരിമലയിലെത്തിയത്. മണ്ഡലകാല പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നത് മുതൽ ഡിസംബർ 27ന് നടയടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നത്. ഇതില്‍ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 30,91,183 പേരും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 4,12,075, പുൽമേട് വഴി 129933 പേരുമാണ് ഇക്കൊല്ലം ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്.

അതേസമയം, ശബരിമലയിൽ ഇക്കുറി റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ വരുമാനം 332.77 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 83.17കോടി രൂപയാണ് കാണിക്കയായി ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവർഷം 297.06 കോടി രൂപയായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ വരുമാനം. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി 30ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീണ്ടും നട തുറക്കും. പിന്നെ ജനുവരി 14ന് മകരവിളക്ക്.  

