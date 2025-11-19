Sabarimala Rush: ശബരിമലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 മാത്രം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് 5000 ആയി ചുരുക്കി. കാനനപാത വഴിയും 5000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പാസ് നൽകുക. ഇതിനായുള്ള പാസ് വനംവകുപ്പാണ് നൽകുക. തിങ്കളാഴ്ച വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും.
നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് 20000 ആക്കി കുറക്കുമെന്നാണ് മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം ശബരിമലയിലെ അനിയന്ത്രിത തിരക്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. തിക്കിത്തിരക്കി ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ട് എന്തുകാര്യമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. കൃത്യമായ ഏകോപനം ഇല്ലാത്തതാണ് ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തതിന് കാരണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
