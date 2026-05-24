/Sabarimala Temple: ശബരിമല നട മെയ് 25ന് തുറക്കും; പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾ 26ന്

Sabarimala Prathishta Dinam: പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ മെയ് 26 ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി നട വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾക്കായി മേയ് 25 തിങ്കളാഴ്ച നട തുറക്കും. മെയ് 26-നാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം. മെയ് 25-ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി ക്ഷേത്രനട തുറന്ന് ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും.
തുടർന്ന് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ പുണ്യം ചാർത്തുന്ന പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയുള്ള ആഴിയിൽ അഗ്നി പകരുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും. പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ മെയ് 26 ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി നട വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്. അന്ന് വിശേഷാൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാത്രി 10 മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org) വഴി മുൻകൂട്ടി സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അനുമതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയോ വളരെ ലളിതമായി വെർച്വൽ ക്യൂ സ്ലോട്ടുകൾ സ്വയം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ്: കരുതേണ്ട രേഖകൾ
ഫോട്ടോ: ഡിജിറ്റൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (1 MB-ൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ളത്).
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ: വോട്ടർ ഐഡി, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ.
മറ്റ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ വിലാസവും.
ബുക്കിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ
ഘട്ടം 1: ആദ്യം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ sabarimalaonline.org ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2: ആദ്യമായി സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 'Sign Up' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ, പാസ്വേഡ് എന്നിവ നൽകുക. തുടർന്ന് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി (OTP) നൽകി അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. മുൻപ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.
ഘട്ടം 3: ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഐഡി കാർഡ് വിവരങ്ങളും നൽകി പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തിയാക്കുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ ഒരേ സമയം കൂടെ വരുന്ന അഞ്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ (Co-pilgrims) വിവരങ്ങൾ വരെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോയും ഐഡിയും നിർബന്ധമാണ്.
ഘട്ടം 4: മെനുവിൽ നിന്നും 'Virtual-Q' ഓപ്ഷൻ തുറക്കുക. ലഭ്യമായ ക്വാട്ടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി, റൂട്ട്, അനുയോജ്യമായ സമയം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നവ ലഭ്യമായ സ്ലോട്ടുകളാണ്).
ഘട്ടം 5: സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് അരവണ, അപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങൾ ഓൺലൈനായി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്.
ഘട്ടം 6: നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ബുക്കിംഗ് വിജയകരമായാൽ ക്യുആർ കോഡ് (QR Code) അടങ്ങിയ വെർച്വൽ ക്യൂ കൂപ്പൺ PDF രൂപത്തിൽ ലഭിക്കും. ഇത് ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ പ്രിന്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാണ്. ഇതിനായി ആർക്കും പണം നൽകേണ്ടതില്ല.
അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദർശനത്തിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ആവശ്യമില്ല.
പമ്പയിലെയോ നിലയ്ക്കലെയോ വെരിഫിക്കേഷൻ കൗണ്ടറുകളിൽ കാണിക്കുന്നതിനായി, ബുക്കിംഗിന് ഉപയോഗിച്ച ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും വെർച്വൽ ക്യൂ കൂപ്പണും ഭക്തർ കൈവശം കരുതേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.