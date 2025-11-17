Sabarimala Mandala Mkaravilakku: ഇനി ശരണമന്ത്രങ്ങളുടെ നാളുകൾ; ശബരിമല നട തുറന്നു, വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ അയ്യനെ കാണാൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ശബരിമല നട തുറന്നു. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ അയ്യനെ കാണാൻ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇനി ശരണമന്ത്രങ്ങളുടെ നാളുകളാണ്. വൃശ്ചികം ഒന്നായ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നിന് പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി നട തുറന്നതോടെ മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ അയ്യപ്പന്മാരെ പമ്പിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ഒരു ദിവസം 70000 പേർക്കാണ് ദർശനം അനുവദിക്കുക. 20,000 പേർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും ദർശനം ലഭിക്കും.
നവംബർ 17 മുതൽ ഡിസംബർ 27 വരെയാണ് മണ്ഡല ഉത്സവ കാലം. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഡിസംബർ 30ന് തുറക്കും. 2025 ജനുവരി 14ന് ആണ് മകരവിളക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 3 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെയും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിമുതൽ രാത്രി 11 മണിക്കുള്ള ഹരിവരാസനം വരെയും നട തുറന്നിരിക്കും.
സമയക്രമം
രാവിലെ നട തുറക്കുന്നത് - 3 മണി
നിർമ്മാല്യം അഭിഷേകം – 3 മുതൽ 3.30 വരെ
ഗണപതി ഹോമം – 3.20 മുതൽ
നെയ്യഭിഷേകം – 3.30 മുതൽ 7 വരെ
ഉഷ പൂജ – 7.30 മുതൽ 8 വരെ
നെയ്യഭിഷേകം – 8 മുതൽ 11 വരെ
25 കലശം, കളഭം – 11.30 മുതൽ 12 വരെ
ഉച്ച പൂജ – 12.00 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുനട അടക്കൽ – 01.00 ന്
തിരുനട തുറക്കൽ – 03.00 ന്
ദീപാരാധന – 06.30 - 06.45
പുഷ്പാഭിഷേകം – 06.45 മുതൽ 9 വരെ
അത്താഴ പൂജ – 9.15 മുതൽ 9.30 വരെ
ഹരിവരാസനം – 10.45 ന്
തിരുനട അടയ്ക്കൽ – രാത്രി 11.00 ന്
