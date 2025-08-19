തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉന്നതതല യോഗം ചേര്ന്നു. ആക്ഷന് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആശുപത്രികളിലേയും മെയിന്റനന്സ് ജോലികള് എത്രയും വേഗം പൂര്ത്തിയാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി.
ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ എമര്ജന്സി മെഡിക്കല് സെന്ററുകള് നേരത്തെ സജ്ജമാക്കണം. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത മണ്ഡല കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കണം. ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനങ്ങള് എത്രയും വേഗം നടത്തണം.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളില് അധിക കിടക്കകള് സജ്ജമാക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി. കോന്നി മെഡിക്കല് കോളേജ് ബേസ് ആശുപത്രിയായി പ്രവര്ത്തിക്കും. കോന്നി മെഡിക്കല് കോളേജില് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും. പമ്പ ആശുപത്രിയില് വിപുലമായ കണ്ട്രോള് റൂം സ്ഥാപിക്കും.
പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയില് അടിയന്തര കാര്ഡിയോളജി ചികിത്സയും കാത്ത് ലാബ് ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കും. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകള് രൂപീകരിച്ച് പരിശോധനകള് നടത്തണം. ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് നിര്ബന്ധമാണ്. ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഉടനടി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായുള്ള സംവിധാനമുള്പ്പെടെയുള്ള കനിവ് 108 ആംബുലന്സ് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കണം.
സന്നിധാനത്ത് നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് പ്രത്യേക ആംബുലന്സ് സേവനം ലഭ്യമാക്കും. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതിയായ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കാനും ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി. പുതിയ നിലയ്ക്കല് ആശുപത്രി മണ്ഡലകാലത്തിന് മുമ്പ് നിര്മ്മാണം തുടങ്ങാന് നിര്ദേശം നല്കി.
വിവിധ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിലെ ഡോക്ടര്മാരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പില് നിന്നും മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് നിന്നും സമയബന്ധിതമായി നിയോഗിക്കും. മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് നിന്നും വിദഗ്ധ കാര്ഡിയോളജി ഡോക്ടര്മാരേയും ഫിസിഷ്യന്മാരേയും നിയോഗിക്കും. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഡിഫിബ്രിലേറ്റര്, വെന്റിലേറ്റര്, കാര്ഡിയാക് മോണിറ്റര് എന്നിവയുണ്ടാകും.
നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും പൂര്ണ സജ്ജമായ ലാബ് സൗകര്യമുണ്ടാകും. പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഓപ്പറേഷന് തീയറ്ററുകള് പ്രവര്ത്തിക്കും. പന്തളം വലിയ കോയിക്കല് ക്ഷേത്രത്തില് താത്ക്കാലിക ഡിസ്പെന്സറിയും പ്രവര്ത്തിക്കും. മതിയായ ആംബുലന്സ് സൗകര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കും.
കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജില് തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി മികച്ച സൗകര്യമൊരുക്കും. അടൂര് ജനറല് ആശുപത്രി, റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി, തിരുവല്ല ജില്ലാ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി, റാന്നി പെരിനാട് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, എരുമേലി, കോഴഞ്ചേരി, മുണ്ടക്കയം, വണ്ടിപ്പെരിയാര്, കുമളി, ചെങ്ങന്നൂര് തുടങ്ങി 15 ഓളം ആശുപത്രികളില് പ്രത്യേക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. ആയുഷ് മേഖലയുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കും. പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ വെക്ടര് കണ്ട്രോള് ടീമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
അടൂര്, വടശേരിക്കര, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളില് ഒരു മെഡിക്കല് സ്റ്റോറെങ്കിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാന് ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോളര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. ആരോഗ്യകരമായ തീര്ത്ഥാടനത്തിന് തീര്ത്ഥാടകര് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്കരുതലുകള് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ലഘുലേഖകള്, ബാനര്, പോസ്റ്റര് എന്നിവ തയ്യാറാക്കണം. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും അവബോധ പ്രചരണം നല്കണം.
