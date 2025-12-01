Sabarimala News: ശബരിമല വരുമാനത്തിൽ വർധനവ്; ആദ്യ 15 ദിവസത്തെ വരുമാനം 92 കോടി

ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനം 92 കോടി രൂപ കടന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇതേ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 33.33 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെവരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അരവണ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. 47 കോടി രൂപയാണ് അരവണയിൽ നിന്നുള്ള 15 ദിവസത്തെ വരുമാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം ഇത് 32 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 46.86 ശതമാനം വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, അപ്പം വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 3.5 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഏകദേശം ഇതേ തുക തന്നെയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. കാണിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 26 കോടി രൂപയാണ്. 2024ൽ ഇതേ സമയം 22 കോടി ആയിരുന്നു. 18.18 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്ക വരുമാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ 13 ലക്ഷത്തോളം തീർത്ഥാടകരാണ് നവംബർ 30 വരെ ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്.
