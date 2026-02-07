Sabarimala: ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനായി പ്രത്യേകബജറ്റ്; പുതിയ വിഷനുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും പുതിയ പ്രവർത്തനരേഖയ്ക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡ് രൂപം നൽകി. കഴിഞ്ഞ തീർഥാടനകാലത്തെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, തീർഥാടനത്തിനായി പ്രത്യേക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷ, ശുചിത്വം, സേവനങ്ങൾ, ആകർഷകമായ അന്തരീക്ഷം, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഊന്നിയായിരിക്കും പുതിയ വിഷൻ നടപ്പിലാക്കുക. ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനും സ്പോൺസർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണഗതിയിൽ ശബരിമലയിലെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് ഭക്തർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനായി മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്തിനായി പ്രത്യേക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കും. ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തത്സമയം തന്നെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പമ്പയിൽ ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽ കൺട്രോൾ ഓഫീസ് തുറക്കും. മരാമത്ത് പണികളെല്ലാം ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. വഴിപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റും.
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ കച്ചവടക്കാരോ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ഡോണർമാരുടെ പക്കലുള്ള മുറികൾ കൂടി ഭക്തർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്തെ കടകൾക്ക് ഏകീകൃത ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരും. ഹരിവരാസനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കുന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കും.
തീർഥാടകർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉച്ചഭാഷിണികൾക്ക് പകരം ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും മൊബൈൽ ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ. രാജു, പി.ഡി. സന്തോഷ്കുമാർ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
