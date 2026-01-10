Tantri Kandararu Rajeevaru: ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയവേ അദേഹത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിച്ചു. പിന്നാലെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.
മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രത്യേക സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും.
അതേസമയം, തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകും. ഇതിനിടെയാണ് തന്ത്രിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്.
