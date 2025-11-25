Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഭക്തജനത്തിരക്ക്, തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയത് 90,000ൽ അധികം പേർ; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് പരിമിതപ്പെടുത്തി

പത്തനംതിട്ട: പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തിങ്കളാഴ്ച സന്നിധാനത്ത് തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്കേറി. തിരക്ക് വർധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തി. വണ്ടിപ്പെരിയാറും നിലയ്ക്കലുമാണ് നിലവിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യമുള്ളത്.
സാധാരണ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ദർശനത്തിന് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നടതുറന്ന് ആദ്യ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അതിലും വലിയ തിരക്ക് ഇന്നലെയുണ്ടായിരുന്നു.
ALSO READ: ശബരിമലയിൽ ഒരാഴ്ച്ചയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് 5 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴു വരെ 90,393 ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളേ അപേക്ഷിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച തിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഭക്തർക്കും സൗകര്യപ്രദമായി ദർശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇടയ്ക്കിടെ നേരിയ മഴ പെയ്തതും തീർത്ഥാടകരുടെ വരവിനെ ബാധിച്ചില്ല. ഉച്ച സമയത്ത് ദർശനത്തിനായുള്ള ഭക്തരുടെ നിര വലിയ നടപ്പന്തലും കഴിഞ്ഞ് യു ടേൺ വരെ എത്തി. ദീപാരാധന വേളയിലും വലിയനടപ്പന്തൽ നിറഞ്ഞ് തീർത്ഥാടകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തീർഥാടനകാലത്ത് ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഏഴര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു.
ALSO READ: ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം
അതേസമയം ശബരിമല സുരക്ഷ വിലയിരുത്താൻ ഡിജിപി ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സന്നിധാനത്ത് ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.