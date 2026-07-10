തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രത്യേക ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് പ്രത്യേകമായി യാതൊരുവിധ പബ്ലിസിറ്റിയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും പുതിയ തരത്തിലുള്ള 'സംഗമങ്ങൾ' ഒന്നുംതന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് സമീപകാലത്തുണ്ടായ ചില വാർത്തകൾ ഏറെ വിഷമമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. തങ്ങൾ ആരുംതന്നെ യാതൊരുവിധ മോഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വിജിലൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശബരിമല എന്ന പുണ്യകേന്ദ്രം തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കരുതെന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ശുചിത്വം, സുതാര്യത, കാര്യക്ഷമത എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇനിമുതൽ ബോർഡ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിലെ വഴിപാട് ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റും. ഭക്തർക്കായി സന്നിധാനത്തുള്ള 608 മുറികളിൽ 550 എണ്ണവും ഇനിമുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
മുറികൾക്കായി മുൻപ് ഈടാക്കിയിരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരം 50 രൂപ മാത്രം സർവീസ് ചാർജായി നൽകിയാൽ മതിയാകും. താമസസൗകര്യങ്ങളുടെ ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹൗസ് കീപ്പിങ് ചുമതലകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കാനും ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപത്തായി പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നിർമിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിർച്വൽ ക്യൂ ടിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള അഞ്ച് രൂപയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഭക്തജനത്തിരക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പമ്പയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിക്കും. സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെയിരുന്ന് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 450 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൃത്യമായ തിരക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് എഐ ക്യാമറകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും. സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർക്കായി പുതിയൊരു തീർഥക്കുളം നിർമിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, തീർഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിൽവെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ഭക്തരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തീർഥാടന കാലത്ത് മാത്രം 54 പേർ ശബരിമലയിൽവെച്ച് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കാരുണ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
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