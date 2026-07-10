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Sabarimala Temple: അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് പ്രത്യേക പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല; പുതിയ സം​ഗമങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെ ജയകുമാർ

Sabarimala Temple Digital Reforms: അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് പ്രത്യേകമായി യാതൊരുവിധ പബ്ലിസിറ്റിയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും പുതിയ തരത്തിലുള്ള 'സംഗമങ്ങൾ' ഒന്നുംതന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:24 PM IST
Sabarimala Temple: അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് പ്രത്യേക പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല; പുതിയ സം​ഗമങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെ ജയകുമാർ
Image Credit: K Jayakumar | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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