Sabarimala temple gold theft: സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും പരിശോധന; നട തുറന്നശേഷം സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം വീണ്ടും പരിശോധിക്കും

ശബരിമല: സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വീണ്ടും പരിശോധന. നട തുറന്നശേഷം സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനാണ് ആലോചന. സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. ശങ്കരൻ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും.
നട തുറന്നശേഷം സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. ശങ്കരൻ ശബരിമലയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ പാളികളുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എങ്കിലും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി മാനിച്ചായിരിക്കും പരിശോധനകൾ നടത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആറന്മുളയിലെ പ്രധാന സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നുള്ള പരിശോധന പിന്നീട് നടത്തുമെന്നും വിവരമുണ്ട്.
