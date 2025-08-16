Sabarimala Temple: ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമലനട ഇന്ന് തുറക്കും

ശബരിമല: ചിങ്ങമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് മേല്ശാന്തി അരുണ്കുമാര് നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. ചിങ്ങ മാസം ഒന്നായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് നട തുറക്കുന്നത്.
രാവിലെ ഉഷ പൂജയ്ക്കുശേഷം 7:30 ന് ശബരിമല കീഴ് ശാന്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലാണ്. നറുക്കെടുപ്പ് നടപടികള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുക ദേവസ്വം കമ്മിഷണര് ബി. സുനില്കുമാര് ആണ്. രാവിലെ ഒമ്പതിന് പമ്പാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്ശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പും നടക്കും. ചിങ്ങമാസ പൂജകള് പൂര്ത്തിയാക്കി ആഗസ്റ്റ് 21-ന് രാത്രി 10-ന് നട അടയ്ക്കും.
