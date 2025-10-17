Sabarimala Temple: തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

പത്തനംതിട്ട: തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും. വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് നട തുറക്കുക. വൈകിട്ട് നാലിന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് മേല്ശാന്തി അരുണ്കുമാര് നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറക്കുക. ഭക്തർക്ക് നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മുതല് ദര്ശനം ഉണ്ടാകും.
നാളെ മുതൽ 22 വരെ ദിവസവും ഉദയാസ്തമനപൂജ, കളഭാഭിഷേകം, പടിപൂജ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ചിത്തിര ആട്ടത്തിരുനാൾ പ്രമാണിച്ച് 21 ന് വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഉണ്ടാകും. 22 ന് രാത്രി 10 ന് നട അടയ്ക്കും. ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നാളെ സന്നിധാനത്ത് നടക്കും. 14 പേരാണ് ശബരിമല മേല്ശാന്തിയുടെ സാധ്യത പട്ടികയിലുള്ളത്. 13 പേരില് നിന്നാണ് മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തില് സജീവ ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി കൊണ്ടുപോയ സ്വര്ണപ്പാളി ഇന്ന് ദ്വാരപാലക ശില്പ്പത്തില് ഘടിപ്പിക്കും.
അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂര്ത്തിയാക്കി ചെന്നൈയില് നിന്ന് തിരികെ എത്തിച്ച ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ സ്വര്ണം പൂശിയ പാളികളാണ് പുനസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ചടങ്ങുകൾ നാലുമണിയോടെ നടക്കും. നടപടി ഹൈക്കോടതി അനുമതിയോടെയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹന വ്യൂഹമുൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നടപടി.
പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയും തിരിച്ചും പ്രത്യേക വാഹനവ്യൂഹനം ഉപയോഗിക്കാനാണ് അനുമതി. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് ഭക്തരുടെ ദർശനത്തിന് തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.
ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണം പൂശിയ പാളികൾ വൈകിട്ട് നാലിന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹന വ്യൂഹമുൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഉന്നത പോലീസ് സംഘം ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സന്നിധാനം, പമ്പ, സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡ്, നിലയ്ക്കൽ ഹെലിപാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലക്ടർ എസ്.പ്രേം കൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ.ആനന്ദ്, ഇന്റലിജൻസ് എസ്പി, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനമേഖലയിലും കുണ്ടാർ ഡാമിന്റെ സമീപത്തും അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
