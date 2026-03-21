Sbarimala: ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും; കൊടിയേറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല നട ഉത്സവത്തിനായി നാളെ തുറക്കും. നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് നട തുറക്കുക. കൊടിയേറ്റം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11:30 നും 12 നും ഇടയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കും.
Also Read: കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ വനിത പ്രാതിനിധ്യ കുറവ് നീതികേട്: ശശി തരൂർ
പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ മാർച്ച് 23 മുതൽ 31 വരെ ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഉത്സവബലിയും അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞുള്ള ശ്രീഭൂതബലിയുമാണ്. പള്ളിവേട്ട 31 നാണ്. ആറാട്ട് ഏപ്രിൽ 1 ന് 11 മണിക്കാണ്. 4 മണിയോടെ ആറാട്ടുകഴിഞ്ഞ് സന്നിധാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളും തുടർന്ന് പറ സ്വീകരിച്ച ശേഷം വൈകുന്നേരം ആറരയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി 9 ന് കൊടിയിറക്കവും ശേഷം 10 മണിയോടെ നട അടക്കും.
Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഉത്സവകാലത്തെ ദർശനത്തിനും വെർച്യുൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് നടത്തണം. കൊടിയേറ്റ് ദിവസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നെയ്യഭിഷേകം രാവിലെ 7 മണിവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.