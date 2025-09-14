English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sabarimala Temple: കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ 16 ന് ശബരിമല നട തുറക്കും; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20 ന് പമ്പയിൽ

Sabarimala Temple Opening: തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:27 PM IST
  • സെപ്തംബർ 20ന് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടക്കും
  • പമ്പയിലാണ് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടത്തുന്നത്

  1. Sabarimala Opens: കുംഭമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്നു,ദർശനത്തിന് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങ് നിർബന്ധം

Sabarimala Temple: കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ 16 ന് ശബരിമല നട തുറക്കും; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20 ന് പമ്പയിൽ

ശബരിമല: സെപ്തംബർ 16ന് കന്നി മാസപൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. കന്നി മാസം ഒന്നിന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും.

സെപ്തംബർ 21ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് കന്നിമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി നടയടയ്ക്കും. സെപ്തംബർ 20ന് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടക്കും. പമ്പയിലാണ് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടത്തുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടത്തുന്നത്.

സെപ്തംബർ 20ന് രാവിലെ 10.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 3000ലേറെ ഭക്തർ സം​ഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

