Sabarimala Temple: കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ 16 ന് ശബരിമല നട തുറക്കും; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20 ന് പമ്പയിൽ

ശബരിമല: സെപ്തംബർ 16ന് കന്നി മാസപൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. കന്നി മാസം ഒന്നിന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും.
സെപ്തംബർ 21ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് കന്നിമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി നടയടയ്ക്കും. സെപ്തംബർ 20ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കും. പമ്പയിലാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്.
സെപ്തംബർ 20ന് രാവിലെ 10.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 3000ലേറെ ഭക്തർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
