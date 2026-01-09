English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala gold robbery case: തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധവും ആ കുറിപ്പും

Sabarimala Thantri Kandararu Rajeevaru: വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:41 PM IST
  • കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയും മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമായ എ. പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴിയാണ് തിരിച്ചടിയായത്
  • കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ നിഴലിലായിരുന്നു തന്ത്രി

  1. Tantri Kandararu Rajeevaru Arrest: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala gold robbery case: തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധവും ആ കുറിപ്പും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ അറസ്റ്റ്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് സഹായിയായ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്കൊപ്പമാണ് തന്ത്രി എസ്‌ഐടി ഓഫീസിൽ ഹാജരായത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എച്ച്. വെങ്കിടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത്. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ നിഴലിലായിരുന്ന തന്ത്രിക്ക്, കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയും മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമായ എ. പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴിയാണ് തിരിച്ചടിയായത്.

മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായാണ് പോറ്റി ശബരിമലയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്നും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായും പോറ്റിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി പത്മകുമാർ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ALSO READ: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് അറസ്റ്റിൽ

എന്നാൽ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് തനിക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കണ്ഠരര് രാജീവര്. പോറ്റിയെ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് താനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്ത്രി നൽകിയ കുറിപ്പാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംശയമുണ്ടാക്കിയത്.

ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിൽ സ്വർണം കുറഞ്ഞ് ചെമ്പ് തെളിയുന്നു എന്നായിരുന്നു തന്ത്രി കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, 1998-ൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണം പൊതിയുകയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത കുറിപ്പിൽ മറച്ചുവെച്ചതും, പിന്നീട് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുത്തിയ തിരുത്തലുകളും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തന്റെ കുറിപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മാറ്റിയെഴുതിയതാണെന്ന് തന്ത്രി വാദിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം ഇത് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തില്ല.

