Sabarimala Women’s Entry: ശബരമല യുവതീപ്രവേശനം: ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചേക്കും; സാധ്യത തേടി സുപ്രീം കോടതി

ഡൽഹി: ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഒരു ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ താൻ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും. നേരത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ കാലത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ മൂലവും നടപടികൾ വൈകുകയായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ ശബരിമല കേസിൽ ഉടൻ തന്നെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
