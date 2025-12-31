English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Women’s Entry: ശബരമല യുവതീപ്രവേശനം: ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചേക്കും; സാധ്യത തേടി സുപ്രീം കോടതി

ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:54 AM IST
  • വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ താൻ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
  • മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും.

ഡൽഹി: ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഒരു ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ താൻ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും. നേരത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് ബോബ്ഡെയുടെ കാലത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ മൂലവും നടപടികൾ വൈകുകയായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ ശബരിമല കേസിൽ ഉടൻ തന്നെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

CJI Surya KantSabarimala women entry

