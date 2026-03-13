Sabarimala Woman Entry Case: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം; ആചാര സംരക്ഷണത്തെ അനുകൂലിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തില് ആചാര സംരക്ഷണത്തെ അനുകൂലിച്ച് സർക്കാർ. സര്ക്കാര് നാളെ സുപ്രീംകോടതിയില് നിലപാട് അറിയിക്കും. ഇന്ന് ചേര്ന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായത്. വൈകിട്ട് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലും വിഷയം ചര്ച്ച ചെയ്യും. മുൻ നിലപാടിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സർക്കാർ തിരുത്തും.
സർക്കാരിന്റെ മുൻ നിലപാട് എന്താണ്?
യുവതീ പ്രവേശത്തെ അനുകൂലിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയ സര്ക്കാരാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുന്പ് നിലപാട് തിരുത്താന് തയാറാകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വിശ്വാസികളെ ഒപ്പം നിർത്താനാണ് സര്ക്കാരിന്റെ മലക്കം മറിച്ചിൽ. 2018 സെപ്തംബർ എട്ടിനാണ് യുവതീപ്രവേശം അനുവദിച്ചുള്ള സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നത്. പുനപരിശോധന ഹർജികൾ വന്നപ്പോൾ സര്ക്കാര് വിധിയെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. നവോത്ഥാന സമിതിയും വനിതാമതിലുമായി യുവതീപ്രവേശത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അടുത്തിടെ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡും യോഗം ചേര്ന്ന് ശബരിമലയിലെ ആചാരസംരക്ഷണത്തെ അനുകൂലിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയില് നിലപാട് അറിയിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
സുപ്രീംകോടതി നടപടികൾ എന്തെല്ലാം?
ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അടക്കമുള്ളവര് മാര്ച്ച് 14നകം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദേശം. വിശദവാദം ഏപ്രില് 7ന് ആരംഭിക്കും. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശമുള്പ്പെടെ, മതങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവിധ ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നിര്ദേശം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണു ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുക.
