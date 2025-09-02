MV Govindan: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം; സിപിഎം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമെന്ന് എം വി ​ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും സിപിഎം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. വിശ്വാസികളുടെ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വിശ്വാസത്തിനും എതിരായ നിലപാട് ഇന്നലെയും എടുത്തിട്ടില്ല, നാളെയും എടുക്കില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വിശ്വാസികളാണ്. വർഗീയവാദികൾ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്വാസികളെ ഒപ്പം നിർത്തിവേണം വർഗീയവാദികളെ പ്രതിരോധിക്കാനെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വർഗീയവാദികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും വിശ്വാസം ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വർഗീയവാദികളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രചാരണവേലയോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കാൻ സിപിഎം ഇല്ലെന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് സിപിഎം എന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ അന്നുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അന്നുണ്ടായതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യവും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
