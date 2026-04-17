Sabarimala women's entry: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം: സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഇന്ന് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസിൽ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബെഞ്ച് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും. ഇന്ന് യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദമാണ് കോടതി കേൾക്കുന്നത്.
Also Read: 'മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കം തടയണം'; സംരക്ഷണം തേടി കുംഭമേള വൈറൽ താരം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാദത്തിനിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആചാരം തെറ്റാണെന്ന് എങ്ങനെ കോടതികൾക്ക് പറയാൻ കഹ്സീയുമെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ കേസിലെ അഞ്ചാം ദിവത്തെ വാദമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പ്രധാനമായും വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം, രാജീവ് ധവാൻ എന്നിവരാണ്. ഇരുവരുടെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയജീപ് ഗുപ്തയുടെ വാദം.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുനന്ത് യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ മതപണ്ഡിതരുടെയും സാമൂഹിക നേതാക്കളുടെയും സമിതി രൂപീകരിച്ച് അഭിപ്രായം തേടണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ ഭക്തരായ സ്ത്രീകൾ തന്നെ എതിർപ്പുയർത്തിയെന്ന സൂചനയും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം
കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു. യുവതി പ്രവേശനത്തിന് വിലക്കുള്ള ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ശബരിമലയാനിന്നും അതിനു കാരണം അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന സങ്കൽപമുള്ളതിനാലാണെ ന്നും. വ്രതം എടുത്ത് ആർക്കും ശബരിമലയിൽ പോകാം. 10 വയസ് മുതൽ 50 വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിലക്കെന്നും. ഇത് ലിംഗവിവേചനമല്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിനായി സിംഗ്വി വാദിച്ചിരുന്നു.
