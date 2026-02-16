Sabarimala women's Entry: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: മാർച്ച് 14 നകം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർച്ച് 14 നകം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനമുൾപ്പെടെ മതങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവും സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് നൽകിയത്.
ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്. ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി 9 അംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വാദം ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ തുടങ്ങും. വാദനത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഏപ്രിൽ 22 വരെ നിശ്ചയിച്ചു. വാദത്തിനും മറുവാദത്തിനുമായി രണ്ടു ഈവസം സമയം നൽകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുനഃപരിശോധനയെ പൂർണ്ണമായും പിൻതു ണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
