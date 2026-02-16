English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Sabarimala women's Entry: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: മാർച്ച് 14 നകം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ശബരിമല യുവതിപ്രവേശനം ഹർജി അല്ലാതെ മതസ്വാതന്ത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 67 ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനായി കോടതിയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർച്ച് 14 നകം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന്  സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനമുൾപ്പെടെ മതങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവും സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് നൽകിയത്.  

Also Read: ബംഗാളിൽ ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്. ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി 9 അംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വാദം ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ തുടങ്ങും. വാദനത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഏപ്രിൽ 22 വരെ നിശ്ചയിച്ചു. വാദത്തിനും മറുവാദത്തിനുമായി രണ്ടു ഈവസം സമയം നൽകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പുനഃപരിശോധനയെ പൂർണ്ണമായും പിൻതു ണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala women entrySupreme CourtSabarimala review petitionശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന കേസ്

