/'ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചയാള്‍ തന്നെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും'; മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം

വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയുള്ള മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്
മലപ്പുറം: ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചയാളെ തന്നെ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയുള്ള മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്. കേരളത്തിന്റെ ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പിന്റെ കാലമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. നഷ്ടപ്രതാപങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണിതെന്നും വിഡി സതീശൻ കേരളത്തെ നയിക്കും നല്ല നാളെകളിലേക്കെന്നും തങ്ങൾ കുറിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷംകൊണ്ട് കേവല പരസ്യ വാചകമായ 'നമ്പര് വണ് കേരളം' നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണമെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കരുത്താകുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വികസന സൂചികകളിലെ നഷ്ടമായ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ, ദുര്ഭരണമുണ്ടാക്കിയ വിള്ളലുകള് തീര്ക്കാന് സദ്ഭരണം വരുന്നുവെന്നും ജനമിടിപ്പിനൊപ്പം ചേരാന്, കേരളത്തിന്റെ ഉയിര്പ്പ് സാധ്യമാക്കാന് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ്ണരൂപം: കേരളത്തിന്റെ ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പിന്റെ കാലമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്രതാപങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക്. ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചയാളെ തന്നെ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വി.ഡി സതീശൻ കേരളത്തെ നയിക്കും നല്ല നാളെകളിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷംകൊണ്ട് കേവല പരസ്യ വാചകമായ 'നമ്പര് വണ് കേരളം' നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണം. ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കരുത്താകും. വികസന സൂചികകളിലെ നഷ്ടമായ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ, ദുര്ഭരണമുണ്ടാക്കിയ വിള്ളലുകള് തീര്ക്കാന് സദ്ഭരണം വരുന്നു. ജനമിടിപ്പിനൊപ്പം ചേരാന്, കേരളത്തിന്റെ ഉയിര്പ്പ് സാധ്യമാക്കാന് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അവസാന നിമിഷവും കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാര്ജുൻ ഖര്ഗെ മുസ്ലീം ലീഗിനോട് അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലീഗ് തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടോയെന്ന് ഖർഗെ ചോദിച്ചു. എന്നാല്, ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് ലീഗ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഖര്ഗെ സാദിഖലി തങ്ങളുമായും കുഞ്ഞലിക്കുട്ടിയുമായും സംസാരിച്ചിരുന്നു.
