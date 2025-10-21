English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala BJP: കാവി ഒഴിവാക്കി കേരളം; ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഇനി കാവി നിറം ഉണ്ടാകില്ല

Kerala BJP: കാവി ഒഴിവാക്കി കേരളം; ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഇനി കാവി നിറം ഉണ്ടാകില്ല

കേരളത്തിലെ ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും കാവി നിറം ഒഴിവാക്കി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കാവി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഐടി സെല്ലിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 21, 2025, 03:58 PM IST
  • ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കാവി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഐടി സെല്ലിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം.
  • ഒരു മാസമായി ബിജെപിയുടെ കേരളം പേജിലെ പോസ്റ്ററുകളിൽ കാവി നിറമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Trending Photos

Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
6
Dates
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
6
Homemade Lip Scrub
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
12
Astrology news
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala BJP: കാവി ഒഴിവാക്കി കേരളം; ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഇനി കാവി നിറം ഉണ്ടാകില്ല

കേരളത്തിലെ ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും കാവി നിറം ഒഴിവാക്കി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കാവി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഐടി സെല്ലിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രയായ കാവി ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിയിൽ വിയോജിപ്പ്  നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു മാസമായി ബിജെപിയുടെ കേരളം പേജിലെ പോസ്റ്ററുകളിൽ കാവി നിറമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആർഎസ്എസിൻ്റെ നൂറാം വാർഷീകത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പഥസഞ്ചലനത്തിൽ രീജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, അനൂപ് ആൻ്റണി, ഷോൺ ജോർജ് എന്നിവർ ഗണവേഷം ധരിക്കാത്തതും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

KeralaBJP KeralaRajeev Chandrasekhar

Trending News