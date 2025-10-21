Kerala BJP: കാവി ഒഴിവാക്കി കേരളം; ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഇനി കാവി നിറം ഉണ്ടാകില്ല

കേരളത്തിലെ ബിജെപി പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും കാവി നിറം ഒഴിവാക്കി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കാവി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഐടി സെല്ലിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം.
എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രയായ കാവി ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിയിൽ വിയോജിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു മാസമായി ബിജെപിയുടെ കേരളം പേജിലെ പോസ്റ്ററുകളിൽ കാവി നിറമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആർഎസ്എസിൻ്റെ നൂറാം വാർഷീകത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പഥസഞ്ചലനത്തിൽ രീജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, അനൂപ് ആൻ്റണി, ഷോൺ ജോർജ് എന്നിവർ ഗണവേഷം ധരിക്കാത്തതും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.