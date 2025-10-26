English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • V Abdurahiman: മെസി വന്നില്ലെങ്കിലും സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരും, പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്‌മാന്‍

V Abdurahiman: മെസി വന്നില്ലെങ്കിലും സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരും, പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്‌മാന്‍

മെസി കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാളിയതോടെ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന  പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്‌മാന്‍.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:47 PM IST
  • അടുത്ത ദിവസം, കോഴിക്കോട് സേറ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് റേസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സൽമാൻ ഖാൻ എത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
  • കേരളത്തിൽ മെസിയെ കൊണ്ടുവരും എന്ന പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

Trending Photos

Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
V Abdurahiman: മെസി വന്നില്ലെങ്കിലും സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരും, പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്‌മാന്‍

കോഴിക്കോട്: മെസി കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാളിയതോടെ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന  പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്‌മാന്‍.  അടുത്ത ദിവസം, കോഴിക്കോട് സേറ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് റേസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സൽമാൻ ഖാൻ എത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂരിലെ മഡ് റേസ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് കായിക മന്ത്രിയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. 

Add Zee News as a Preferred Source

'അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബൈക്ക് റേസ് നടക്കാൻ പോകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മൂന്ന രാജ്യങ്ങളിലായ് നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ റേസ് ആണിത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയ താരം സൽമാൻ ഖാനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.'  എന്നാണ് അബ്ദു റഹമാൻ അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിൽ മെസിയെ കൊണ്ടുവരും എന്ന പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Salman KhanV AbduRahman

Trending News