കോഴിക്കോട്: മെസി കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാളിയതോടെ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്മാന്. അടുത്ത ദിവസം, കോഴിക്കോട് സേറ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് റേസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സൽമാൻ ഖാൻ എത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂരിലെ മഡ് റേസ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് കായിക മന്ത്രിയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
'അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബൈക്ക് റേസ് നടക്കാൻ പോകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മൂന്ന രാജ്യങ്ങളിലായ് നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ റേസ് ആണിത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയ താരം സൽമാൻ ഖാനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.' എന്നാണ് അബ്ദു റഹമാൻ അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിൽ മെസിയെ കൊണ്ടുവരും എന്ന പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.