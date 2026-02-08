English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Samastha holiday demand: പെരുന്നാളിന് മൂന്ന് ദിവസം ഔദ്യോ​ഗിക അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണം; പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സമസ്ത

Ramzan And Bakrid: ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ബാധകമാക്കണമെന്ന് സമസ്ത സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 8, 2026, 09:14 PM IST
  • വിശ്വാസികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം
  • പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളോ പരീക്ഷകളോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതികേടാണെന്നും സമസ്ത സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി

കാസർകോട്: പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമസ്ത. കാസർഗോഡ് നടന്ന സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ബാധകമാക്കണമെന്ന് സംഘടന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

വിശ്വാസികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളോ പരീക്ഷകളോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതികേടാണെന്നും സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി. കൂടാതെ, വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് തടസ്സമാകാത്ത രീതിയിൽ പരീക്ഷാ സമയക്രമം പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണം. മദ്റസ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ മുൻപ് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരി​ഗണിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

