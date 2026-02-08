കാസർകോട്: പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമസ്ത. കാസർഗോഡ് നടന്ന സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ബാധകമാക്കണമെന്ന് സംഘടന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിശ്വാസികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളോ പരീക്ഷകളോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതികേടാണെന്നും സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി. കൂടാതെ, വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് തടസ്സമാകാത്ത രീതിയിൽ പരീക്ഷാ സമയക്രമം പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണം. മദ്റസ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ മുൻപ് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.