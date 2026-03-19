English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kerala Assembly Election 2026: സന്ദീപ് വാര്യർ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സ്ഥാനാർഥി; ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പ് അവ​ഗണിച്ച് സ്ഥാനാർഥിത്വം

Sandeep Varrier: സന്ദീപിനെ മാറ്റിനിർത്തി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 19, 2026, 10:49 AM IST
  • സന്ദീപിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ട്
  • മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം

Read Also

Trending Photos

കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം സന്ദീപിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ, സന്ദീപ് വാര്യരുടെ വരവിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പരിഹരിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള സന്ദീപിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അവർ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച ഈ സീറ്റ്, ഇത്തവണ കാഞ്ഞങ്ങാട് വിട്ടുനൽകിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് ഡിസിസിയും സന്ദീപ് വാര്യരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ഫൈസൽ തന്റെ വിയോജിപ്പ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു.

സന്ദീപിനെ മാറ്റിനിർത്തി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിനെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. പ്രാദേശികമായ ഈ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിലവിൽ കോൺ​ഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Assembly ElectionKerala Assembly Election 2026

Trending News