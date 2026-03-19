കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം സന്ദീപിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തും.
എന്നാൽ, സന്ദീപ് വാര്യരുടെ വരവിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പരിഹരിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള സന്ദീപിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ട്.
ALSO READ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; അവധി ദിനങ്ങളായ 20നും 22നും പത്രിക സ്വീകരിക്കില്ല
മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തീരുമാനം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അവർ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച ഈ സീറ്റ്, ഇത്തവണ കാഞ്ഞങ്ങാട് വിട്ടുനൽകിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് ഡിസിസിയും സന്ദീപ് വാര്യരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ഫൈസൽ തന്റെ വിയോജിപ്പ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: കെ.സുധാകരന് സീറ്റില്ല, എംപിമാർ ആരും മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം; കണ്ണൂരില് ടി.ഒ.മോഹനന് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി
സന്ദീപിനെ മാറ്റിനിർത്തി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിനെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. പ്രാദേശികമായ ഈ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വം.
