English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

Rahul Mamkootathil: അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ചെന്ന കേസിൽ  സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:28 PM IST
  • സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകി.
  • താൻ അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സന്ദീപ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

Trending Photos

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Rahul Mamkootathil: അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ചെന്ന കേസിൽ  സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകി. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സന്ദീപ് വാര്യർക്കും, പത്തനംതിട്ട മഹിള കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രജിത പുളിയക്കലിനും തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ജാമ്യ കാലയളവിൽ സമാനമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടരുത്, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുത്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണം എന്നീ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവധിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സന്ദീപ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. സമാനമയ വാദമാണ് രജിത പുളിയക്കലും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rajitha PuliyakkalSandeep Warrier

Trending News