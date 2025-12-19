Rahul Mamkootathil: അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ അതിജീവിതയെ അവഹേളിച്ചെന്ന കേസിൽ സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിത പുളിയക്കലിനും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകി. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സന്ദീപ് വാര്യർക്കും, പത്തനംതിട്ട മഹിള കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രജിത പുളിയക്കലിനും തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത്.
ജാമ്യ കാലയളവിൽ സമാനമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടരുത്, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുത്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണം എന്നീ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവധിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സന്ദീപ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. സമാനമയ വാദമാണ് രജിത പുളിയക്കലും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.
