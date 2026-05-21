ഉലകം ചുറ്റും സനീദ്; ഒറ്റച്ചക്ര സൈക്കിളിൽ 'കേരളം ടു നേപ്പാൾ'

ഉലകം ചുറ്റും വാലിബൻ പോലെ ലോകം ചുറ്റുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ടെയിനിലും കാറിലും തുടങ്ങി സൈക്കിളിലും ലോകം ചുറ്റുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റചക്ര സൈക്കളിൾ 'കേരളം ടു നേപ്പാൾ' യാത്രയിലാണ് കണ്ണൂർ പരിപ്പായി സ്വദേശി പുതിയപുരയിൽ സനീദ് എന്ന 25 കാരൻ.
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നിരവധി വാഹനങ്ങള് പലരും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സനീദ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒറ്റചക്ര സൈക്കളാണ്. സാഹസികതയോടുള്ള കടുത്ത അഭിനിവേശമാണ് സനീദിനെ ഈ സൈക്കിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായത്. ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിൽ നിന്നാണ് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ ഈ യുവാവ് സൈക്കിളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
പൊതുനിരത്തുകളിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടകരവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് സനീദ് റൈഡിങ്ങിനായി വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കിൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതും സാധാരണ സൈക്കിളല്ല, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒറ്റച്ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ.
ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ ഒറ്റച്ചക്ര സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ‘ഓൾ കേരള’ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് 2021ൽ കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ‘ഓൾ ഇന്ത്യ’ റൈഡ് വിജയകരമാക്കി. കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ‘ഓൾ ഇന്ത്യ' റൈഡ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പുതിയ ദൗത്യം സനീദ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 2015 മുതലാണ് സനീദ് ഈ വേറിട്ട യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒറ്റ വീൽ സൈക്കിൾ സവാരി പഠിച്ചെടുത്തു.
ഇപ്പോൾ ‘കേരളം ടു നേപ്പാൾ' എന്ന ബോർഡും വച്ചാണ് പുതിയ യാത്ര നടത്തുന്നത്. കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, ധനുഷ്കോടി വഴി നേപ്പാൾ എത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പോകുന്ന വഴിയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം സ്വയം പാചകം ചെയ്തു കഴിച്ചും ടെന്റടിച്ചു ഉറങ്ങിയുമൊക്കെയാണ് സനീദ് യാത്ര തുടരുന്നത്. മിക്കയിടങ്ങളിലും നാട്ടുകാർ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് യുവാവിനെ വരവേൽക്കുന്നത്.
