English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sanju Samson: മലയാളിയുടെ അഭിമാനം..! സഞ്ജു സാംസൺ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Sanju Samson: മലയാളിയുടെ അഭിമാനം..! സഞ്ജു സാംസൺ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് സഞ്ജു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:02 PM IST
  • അതി​ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷമെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തുനിന്നത്.
  • മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, എഎ റഹിം എന്നിവരും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സഞ്ജുവിനെ സ്വീകരിച്ചു.

Read Also

  1. IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: തുടർച്ചയായി ടി20 ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം; റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയ പോരാട്ടം!

Trending Photos

Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
5
Shukraditya Rajayogam
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
7
today gold price
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Sanju Samson: മലയാളിയുടെ അഭിമാനം..! സഞ്ജു സാംസൺ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടമുയർത്തിയതോടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പേര് സഞ്ജു സാംസൺ ആണ്. തന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത സഞ്ജു ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മത്സരം പൂർത്തിയായി സഞ്ജു തിരിച്ച് കേരളക്കരയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ചിരിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ വന്നിറങ്ങി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതി​ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷമെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തുനിന്നത്. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, എഎ റഹിം എന്നിവരും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സഞ്ജുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. 

Also Read: Sanju Samson: ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറും; മൂന്നാം ലോക കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ

ഫൈനൽ മത്സരത്തിലും മികച്ച് സ്കോർ നേടിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ലോകകപ്പിൽ വിരാട് കോലിയുടെ 12 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു സഞ്ജു സാംസൺ. ഇതോടെ ഒരു ലോകകപ്പ് സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമായി സഞ്ജു സാംസൺ. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 321 റൺസാണ് മലയാളി താരം നേടിയത്.  ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരവും സഞ്ജു സാംസണാണ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റായി സഞ്ജു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sanju SamsonV SivankuttyThiruvananthapuramസഞ്ജു സാംസൺവി ശിവൻകുട്ടി

Trending News