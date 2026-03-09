Sanju Samson Fan: മുതലാളി സഞ്ജു ഫാൻ! സെമിയിൽ 1000, ഫൈനലിൽ 2000; ലോകകപ്പ് ജയത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കടയുടമയുടെ സമ്മാനം

ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെങ്ങും ആഘോഷം നടക്കുകയാമ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ. മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ സഞ്ജു സാംസൺ കളിച്ച ഇന്നിംഗ്സിന്റെ കരുത്തിത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചത്. കളിച്ച മൂന്ന് നിർണായക മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ആണ്.
സഞ്ജു സാംസൺ ഫാനായ ഒരു കടയുടമയുടെ പ്രവർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം പാമ്പായിയിലെ കടയുടമ നിതിൻ ബാബു ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2000 രൂപ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കട്ട സഞ്ജു ഫാനായ നിതിൻ ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും സഞ്ജുവിനോടുള്ള ആരാധനയിലുമാണ് തന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് നൽകിയത്. തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 63 ജീവനക്കാർക്കാണ് ഇയാൾ 2000 രൂപ വീതം നൽകിയത്.
അതേസമയം ഇതിന് മുൻപ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും നിതിൻ ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് 500 രൂപ വീതമാണ് നൽകിയത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആകുകയും ഇന്ത്യ വൻ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സെമിയിലും സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയം കൈവരിച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സന്തോഷ സമ്മാനം 1000 രൂപയായിരുന്നു. ഫൈനലിലും കപ്പടിച്ചതോടെയാണ് കടയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്ക് 2000 രൂപ വീതം നിതിൽ സമ്മാനമായി നൽകിയത്.
