English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sanju Samson Fan: മുതലാളി സഞ്ജു ഫാൻ! സെമിയിൽ 1000, ഫൈനലിൽ 2000; ലോകകപ്പ് ജയത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കടയുടമയുടെ സമ്മാനം

Sanju Samson Fan: മുതലാളി സഞ്ജു ഫാൻ! സെമിയിൽ 1000, ഫൈനലിൽ 2000; ലോകകപ്പ് ജയത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കടയുടമയുടെ സമ്മാനം

ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ കോട്ടയത്തെ ഒരു വൈറൽ കടയുടമ ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് 2000 രൂപയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 9, 2026, 04:23 PM IST
  • കോട്ടയം പാമ്പായിയിലെ കടയുടമ നിതിൻ ബാബു ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2000 രൂപ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
  • കട്ട സഞ്ജു ഫാനായ നിതിൻ ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും സഞ്ജുവിനോടുള്ള ആരാധനയിലുമാണ് തന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് നൽകിയത്.

Read Also

  1. Sanju Samson: ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറും; മൂന്നാം ലോക കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ

Trending Photos

Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
7
today gold price
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Sanju Samson Fan: മുതലാളി സഞ്ജു ഫാൻ! സെമിയിൽ 1000, ഫൈനലിൽ 2000; ലോകകപ്പ് ജയത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കടയുടമയുടെ സമ്മാനം

ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെങ്ങും ആഘോഷം നടക്കുകയാമ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ. മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ സഞ്ജു സാംസൺ കളിച്ച ഇന്നിം​ഗ്സിന്റെ കരുത്തിത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചത്. കളിച്ച മൂന്ന് നിർണായക മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിം​ഗ്സ് ആണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

സഞ്ജു സാംസൺ ഫാനായ ഒരു കടയുടമയുടെ പ്രവർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം പാമ്പായിയിലെ കടയുടമ നിതിൻ ബാബു ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2000 രൂപ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കട്ട സഞ്ജു ഫാനായ നിതിൻ ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും സഞ്ജുവിനോടുള്ള ആരാധനയിലുമാണ് തന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് നൽകിയത്. തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 63 ജീവനക്കാർക്കാണ് ഇയാൾ 2000 രൂപ വീതം നൽകിയത്.

Also Read: IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: തുടർച്ചയായി ടി20 ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം; റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയ പോരാട്ടം!

അതേസമയം ഇതിന് മുൻപ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും നിതിൻ ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് 500 രൂപ വീതമാണ് നൽകിയത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആകുകയും ഇന്ത്യ വൻ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സെമിയിലും സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയം കൈവരിച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സന്തോഷ സമ്മാനം 1000 രൂപയായിരുന്നു. ഫൈനലിലും കപ്പടിച്ചതോടെയാണ് കടയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്ക് 2000 രൂപ വീതം നിതിൽ സമ്മാനമായി നൽകിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sanju SamsonT20 World Cup 2026സഞ്ജു സാംസൺ

Trending News