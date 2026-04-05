English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
KC Venugopal: ട്രക്കിങ്ങിനിടെ മലയാളി യുവതി ശരണ്യയെ കാണാതായ സംഭവം; കർണാടക സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് കെസി വേണു​ഗോപാൽ

ശരണ്യയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിലിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്‌പെഷ്യല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ടീം രൂപീകരിക്കാനാണ് കെസി വേണു​ഗോപാൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:15 PM IST
  • കര്‍ണാടക വനംമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കെസി വേണുഗോപാല്‍ സംസാരിച്ചു.
  • കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയോടും സ്ഥിതി​ഗതികളെ കുറിച്ച് കെസിവേണു​ഗോപാൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട്: കര്‍ണ്ണാടക കുടകില്‍ ട്രക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ മലയാളി യുവതി ശരണ്യയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊര്‍ജിതമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെസി വേണു​ഗോപാൽ എംപി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കര്‍ണാടക വനംമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കെസി വേണുഗോപാല്‍ സംസാരിച്ചു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയോടും സ്ഥിതി​ഗതികളെ കുറിച്ച് കെസിവേണു​ഗോപാൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

നാദാപുരം സ്വദേശിയാണ് ശരണ്യ. തെരച്ചിലിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്‌പെഷ്യല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ടീം രൂപീകരിക്കാനും കെസി വേണു​ഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരണ്യയുടെ അച്ഛനുമായും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശരണ്യയെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം കര്‍ണ്ണാടക സര്‍ക്കാർ ചെയ്യുമെന്നും കെസി വേണു​ഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

കുടകിലെ തടിയൻഡമോള്‍ കൊടുമുടി കയറുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശരണ്യ എത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങി ശരണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ട്രക്കിങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ശരണ്യയും ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ ഒമ്പത് പേരും അടങ്ങിയ പത്തംഗ സംഘമാണ് ട്രക്കിങിന് പോയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നായയുടെ കൂടെ യുവതി കളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് മടങ്ങി വന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ തങ്ങൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ താൻ വന്നോളാമെന്നാണ് ശരണ്യ പറഞ്ഞതെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞതായും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് റിസോര്‍ട്ടിലെ ആളെത്തി ശരണ്യ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. 

ഇടയ്ക്ക് ശരണ്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും അപ്പോഴാണ് വഴി തെറ്റിയ വിവരം പറഞ്ഞതെന്നും ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതായതോടെ മേലധികാരികളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുമടക്കം തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും അടക്കം 150ഓളം പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ ഇതുവരെ ശരണ്യയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Saranya Missing CaseKC VenugopalKarnataka governmentശരണ്യയെ കാണാതായ സംഭവംകെസി വേണു​ഗോപാൽ

Trending News