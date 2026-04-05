കോഴിക്കോട്: കര്ണ്ണാടക കുടകില് ട്രക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ മലയാളി യുവതി ശരണ്യയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊര്ജിതമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കര്ണാടക വനംമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കെസി വേണുഗോപാല് സംസാരിച്ചു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയോടും സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് കെസിവേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
നാദാപുരം സ്വദേശിയാണ് ശരണ്യ. തെരച്ചിലിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പെഷ്യല് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ടീം രൂപീകരിക്കാനും കെസി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരണ്യയുടെ അച്ഛനുമായും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശരണ്യയെ കണ്ടെത്താന് സാധ്യമായതെല്ലാം കര്ണ്ണാടക സര്ക്കാർ ചെയ്യുമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു.
കുടകിലെ തടിയൻഡമോള് കൊടുമുടി കയറുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശരണ്യ എത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങി ശരണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ട്രക്കിങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ശരണ്യയും ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ ഒമ്പത് പേരും അടങ്ങിയ പത്തംഗ സംഘമാണ് ട്രക്കിങിന് പോയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നായയുടെ കൂടെ യുവതി കളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് മടങ്ങി വന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ തങ്ങൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് താൻ വന്നോളാമെന്നാണ് ശരണ്യ പറഞ്ഞതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞതായും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് റിസോര്ട്ടിലെ ആളെത്തി ശരണ്യ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നത്.
ഇടയ്ക്ക് ശരണ്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും അപ്പോഴാണ് വഴി തെറ്റിയ വിവരം പറഞ്ഞതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതായതോടെ മേലധികാരികളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുമടക്കം തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും അടക്കം 150ഓളം പേര് ചേര്ന്ന് പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ ഇതുവരെ ശരണ്യയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
