/സാവര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തലക്കേറ്റ പരിക്കു മൂലം; സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

ഹരിപ്പാട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി സാവര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതമായ പരിക്കുമൂലമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന റീ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു സൂചന ലഭിച്ചത്.
ജൂലൈ 9 ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച സാവര്യയുടെ മൃതദേഹം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം വിഷണമായി പരിശോധിക്കുകയും റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർണമായി വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റാണ് സാവര്യ വീണതെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ വിവരങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ ഈ പ്രാഥമിക നിഗമനവും.
സാവാര്യയുടെ സഹപാഠി പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി സദറുൾ അനമിന്റെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയായതിനെ തടുർന്ന് ജൂലൈ നാലിലാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ സാവര്യ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പരിക്കേറ്റ സാവാര്യയെ പ്രതി തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതും തടുർന്ന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. എങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതും എംബാം ചെയ്തതും കാരണം തുടർപരിശോധനകൾ സങ്കീർണമായിരുന്നെങ്കിലും സാവര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടേറെ മുറിവുകളും കടിയേറ്റ പാടുകളും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് വിരൽചൂണ്ടുന്നത് പെൺകുട്ടി നേരിട്ട അതിക്രൂരമായ മർദനത്തിലേക്കാണ്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാവര്യയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിദേശത്തു നടന്ന കുറ്റകൃത്യമായതിനാൽ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ പരിമിതികൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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