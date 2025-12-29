Actor Jayasurya: സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസ്: ജയസൂര്യയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു, ഭാര്യ സരിതയുടെയും മൊഴിയെടുത്തു

തൃശ്ശൂർ: സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന് ജയസൂര്യയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. ജയസൂര്യയുടെ ഭാര്യ സരിതയുടെ മൊഴിയും ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തി. ജയസൂര്യയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തത് സരിതയായിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരമാണ് സരിതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തത്. സേവ് ബോക്സിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡറായി ജയസൂര്യ പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നോ എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടത്തിയോ എന്നുമാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്.
തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ സ്വാതിക് റഹിം 2019ലാണ് സേവ് ബോക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 2023ലാണ് ആപ്പിന്റെ മറവില് വന് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടര്ന്ന് കോടികള് തട്ടിയെടുത്ത കേസില് സ്വാതിക് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. പിന്നാലെ ഇഡിയും സംഭവത്തില് കേസെടുത്തു. സിനിമാതാരങ്ങളുമായി അടുത്ത പരിചയമുള്ള സ്വാതിക് ജയസൂര്യയെയാണ് സേവ് ബോക്സിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡറായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.
രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയും ജയസൂര്യക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇഡി ജയസൂര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ചത്. സ്വാതികിനും ജയസൂര്യക്കുമിടയില് നടന്ന പണമിടപാടുകളടക്കം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്. സ്വാതിക്കിനെ ഇഡി നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതായാണ് വിവരം തെളിവുകള് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കില് ജയസൂര്യയെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കും.
