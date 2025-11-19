English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • School Bus Accident: സ്കൂൾ ബസ് കയറി പ്ലേ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

School Student Death: കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇനായ ഫൈസൽ എന്ന കുട്ടിക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 19, 2025, 11:39 AM IST
  • സ്കൂൾ ബസിൽ വന്നിറങ്ങിയ കുട്ടി ക്ലാസിൽ കയറാനായി ബസിന് പിന്നിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു
  • ഈ സമയത്ത് വന്ന മറ്റൊരു സ്കൂൾ ബസ് ഹെയ്സലിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് കയറി പ്ലേ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. വാഴത്തോപ്പ് ​ഗിരിജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ഹെയ്സൽ ബെൻ (4) ആണ് മരിച്ചത്. സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇനായ ഫൈസൽ എന്ന കുട്ടിക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. സ്കൂൾ ബസിൽ വന്നിറങ്ങിയ കുട്ടി ക്ലാസിൽ കയറാനായി ബസിന് പിന്നിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വന്ന മറ്റൊരു സ്കൂൾ ബസ് ഹെയ്സലിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹെയ്സലിൻറെ കൂടെയുണ്ടായ ഇനായയുടെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

School bus accidentസ്കൂൾ ബസ് അപകടം

