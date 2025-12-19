Sexual Assault: എൽകെജി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരം ലൈംഗിക അതിക്രമം; സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനർ അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: എൽകെജി വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനറെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 32 കരനായ മുഹമ്മദ് ആഷിക്കിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുട്ടിയെ ബസിനു പിറകിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി തന്നെയാണ് വിവരം മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൽപ്പകെചേരി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആഷിക്ക് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.