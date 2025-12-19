English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sexual Assault: എൽകെജി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരം ലൈംഗിക അതിക്രമം; സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനർ അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault: എൽകെജി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരം ലൈംഗിക അതിക്രമം; സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനർ അറസ്റ്റിൽ

എൽകെജി വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനറെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:48 PM IST
  • 2 കരനായ മുഹമ്മദ് ആഷിക്കിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • കുട്ടിയെ ബസിനു പിറകിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു.

Sexual Assault: എൽകെജി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരം ലൈംഗിക അതിക്രമം; സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനർ അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: എൽകെജി വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനറെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 32 കരനായ മുഹമ്മദ് ആഷിക്കിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുട്ടിയെ ബസിനു പിറകിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി തന്നെയാണ് വിവരം മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൽപ്പകെചേരി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആഷിക്ക് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. 

Malappuram

