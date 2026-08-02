/Kerala Heavy Rain: മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ, മറ്റു മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമാണ്.
എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയത്. മഴക്കെടുതികളിൽപെട്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ എട്ടുപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ എട്ടുപേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. മഴ, മിന്നൽ പ്രളയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവ കാരണം 27 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 196 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 5,792 പേരെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 209 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതിശക്തമായ മഴയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മധ്യകേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടും ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളും നഷ്ടമായവർക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
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