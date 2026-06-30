Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /School Holiday: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

School Holiday: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

Heavy Rain: പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:34 PM IST
School Holiday: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി
Image Credit: School | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Passport: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ലേ? ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് വന്നാൽ പഴയത് അസാധുവാകുമോ? പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാം
Indian passport2 hrs ago
2
Bangladeshi Citizens Arrested3 hrs ago
3
FIFA world cup 20261:58 PM IST
4
Newborn Found Dead12:18 PM IST
5
MDMA Seized11:22 AM IST