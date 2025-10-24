School sports festival: സ്കൂൾ കായിക മേള: ചെളിക്കുളമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ വടംവലി മത്സരം നടത്തി, വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ വടംവലി മത്സരം ചെളിക്കുളമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയത് വിവാദമായി. വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. കനത്ത മഴയോടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെളി നിറയുകയായിരുന്നു. മത്സരം തുടങ്ങിയതോടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ചെളിയിൽ തെന്നിവീഴുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം നടത്തി വടംവലി മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നാളെ മറ്റൊരു വേദിയിൽ മത്സരം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ന് മത്സരിച്ചു തോറ്റ ടീമുകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. വീണ്ടും അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
