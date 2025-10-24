English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  • School sports festival: സ്കൂൾ കായിക മേള: ചെളിക്കുളമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ വടംവലി മത്സരം നടത്തി, വിവാദം

School sports festival: സ്കൂൾ കായിക മേള: ചെളിക്കുളമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ വടംവലി മത്സരം നടത്തി, വിവാദം

School sports festival: വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം നടത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:24 PM IST
  • കനത്ത മഴയോടെ ഈ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെളി നിറയുകയായിരുന്നു.
  • മത്സരം തുടങ്ങിയതോടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ചെളിയിൽ തെന്നിവീഴുകയും ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ വടംവലി മത്സരം ചെളിക്കുളമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയത് വിവാദമായി. വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. കനത്ത മഴയോടെ ഈ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെളി നിറയുകയായിരുന്നു. മത്സരം തുടങ്ങിയതോടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ചെളിയിൽ തെന്നിവീഴുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം നടത്തി വടംവലി മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നാളെ മറ്റൊരു വേദിയിൽ മത്സരം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ന് മത്സരിച്ചു തോറ്റ ടീമുകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രം​ഗത്തെത്തി. വീണ്ടും അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

School sports festivalvadamvali competitionMuddy Groundcontroversy

