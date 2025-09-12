Malappuram News: അവധി എടുത്തതിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്രൂര മർദനം; ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെതിരെ പരാതി

മലപ്പുറം: അവധി എടുത്തതിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി. മലപ്പുറം കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് ബിവൈകെഎച്ച്എസ് (BYKHS) ലെ പത്താംക്ലാസുകാരനാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത്. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ശിഹാബ് ആണ് തല്ലിയതെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാവിലെ 9:30 ഓടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ബസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ലെന്നും ഇതേച്ചൊല്ലിയാണ് മർദ്ദനം ഉണ്ടായതെന്നും വിദ്യാർഥിയും രക്ഷിതാവും പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ അടികൊണ്ട പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കല്പകഞ്ചേരി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.
