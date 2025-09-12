English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram News: അവധി എടുത്തതിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്രൂര മർദനം; ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെതിരെ പരാതി

Student Beaten by class Teacher in Malappuram: മലപ്പുറം കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് ബിവൈകെഎച്ച്എസ് (BYKHS) ലെ പത്താംക്ലാസുകാരനാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 12, 2025, 04:44 PM IST
  • ക്ലാസ് ടീച്ചർ ശിഹാബ് ആണ് തല്ലിയതെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു.
  • ഇന്നലെ രാവിലെ 9:30 ഓടെ ആയിരുന്നു സംഭവം

മലപ്പുറം: അവധി എടുത്തതിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി. മലപ്പുറം കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് ബിവൈകെഎച്ച്എസ് (BYKHS) ലെ പത്താംക്ലാസുകാരനാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത്. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ശിഹാബ് ആണ് തല്ലിയതെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാവിലെ 9:30 ഓടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ബസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ലെന്നും ഇതേച്ചൊല്ലിയാണ് മർദ്ദനം ഉണ്ടായതെന്നും വിദ്യാർഥിയും രക്ഷിതാവും പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ അടികൊണ്ട പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കല്പകഞ്ചേരി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Read More

Student brutally beatenMalappuram NewsCrime news

