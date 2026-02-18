English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kozhikode Accident: വീണ്ടും അനാസ്ഥ! കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരൻ ഓടയിലേക്ക് വീണു

Kozhikode Accident: വീണ്ടും അനാസ്ഥ! കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരൻ ഓടയിലേക്ക് വീണു

Kozhikode Scooter Accident: മാനാഞ്ചിറ-മലാപ്പറമ്പ് റോഡില്‍ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓവുചാല്‍ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 18, 2026, 05:54 PM IST
  • ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അപകടം നടന്നിരുന്നു
  • സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം

Read Also

  1. Kuthiran Accident: ലോറി മറിഞ്ഞത് 40 അടി താഴ്ചയിൽ,ഒരാൾ മരിച്ചു,തുരങ്കം തുറക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം

Trending Photos

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Kozhikode Accident: വീണ്ടും അനാസ്ഥ! കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരൻ ഓടയിലേക്ക് വീണു

കോഴിക്കോട്: എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരന്‍ നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്ന ഓടയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഒളവണ്ണ സ്വദേശി നിസാറിനാണ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. മാനാഞ്ചിറ-മലാപ്പറമ്പ് റോഡില്‍ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓവുചാല്‍ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപകടം.

Add Zee News as a Preferred Source

മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിനെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഷോബിത ആരോപിച്ചു. ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പും ഇതേ സ്ഥലത്ത് സമാനമായ രീതിയില്‍ അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

തുടര്‍ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും നിവേദനം നല്‍കുമെന്ന് വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ അറിയിച്ചു. തൊടുപുഴയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യുവാവ് മരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഭവം. വെള്ളക്കെട്ട് തടയാൻ സ്ലാബ് മാറ്റിയ ഓടയിൽ വീണാണ് തൊടുപുഴ സ്വദേശി മരിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KozhikodeAccidentKozhikode Accident

Trending News