  • Kerala
  Kollam News: എംസി റോഡിലെ സൈൻ ബോർഡിന്റെ ലോഹപ്പാളി അടർന്നുവീണു; സ്കൂട്ടർ യാത്രികന്റെ കൈപ്പത്തിയറ്റു

Kollam News: കുടവട്ടൂർ അനന്തുവിഹാറിൽ മുരളീധരൻപിള്ള(57)യുടെ കൈപ്പത്തിക്കും വിരലുകൾക്കുമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:02 PM IST
Kollam News: എംസി റോഡിലെ സൈൻ ബോർഡിന്റെ ലോഹപ്പാളി അടർന്നുവീണു; സ്കൂട്ടർ യാത്രികന്റെ കൈപ്പത്തിയറ്റു

കൊല്ലം: എംസി റോഡിലെ സൈൻ ബോർഡിന്റെ ലോഹപ്പാളി അടർന്നുവീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രികന്റെ കൈപ്പത്തിയറ്റു. കുടവട്ടൂർ അനന്തുവിഹാറിൽ മുരളീധരൻപിള്ള(57)യുടെ കൈപ്പത്തിക്കും വിരലുകൾക്കുമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെ എംസി റോഡിൽ കൊട്ടാരക്കര കുന്നക്കരയിലാണ് സംഭവം. കെഎസ്എഫ്ഇയുടെ കളക്ഷൻ ഏജന്‍റായ മുരളീധരൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂറ്റൻ തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ലോഹപാളി അടർന്നു വീണത്.

ലോഹപാളി വീണതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ മറിയുകയും ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റ മുരളീധരൻ പിള്ളയെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കെഎസ്റ്റിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡ് ഏറെ നാളായി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കെഎസ്ടിപിയുടെ അനാസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുരളീധരൻപിള്ള കൊട്ടാരക്കര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Kollam NewsMC RoadRider injured

