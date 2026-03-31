English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • SDPI: 'എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയിട്ടുണ്ട്'; എസ്‍ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്

SDPI: 'എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയിട്ടുണ്ട്'; എസ്‍ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്

SDPI: തിരുവനന്തപുരത്തെ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ് എസ്‍ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയതെന്നും എസ്‍ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് സിപിഎ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 31, 2026, 03:52 PM IST
  • പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവായി പറഞ്ഞതായിരിക്കാമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
  • സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും അവിടെ പ്രാദേശികമായി പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു

Trending Photos

SDPI: 'എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയിട്ടുണ്ട്'; എസ്‍ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്

മലപ്പുറം: എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്‍ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് സിപിഎ ലത്തീഫ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ് എസ്‍ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയതെന്നും പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവായി പറഞ്ഞതായിരിക്കാമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും അവിടെ പ്രാദേശികമായി പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പൊലീസ് നയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനും ഭിന്നഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതേ അഭിപ്രായം തങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാരിനെ എതിര്‍ക്കണമെന്നില്ലെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ നൽകണമെങ്കിൽ വിഡി സതീശൻ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് എങ്കിലും തിരുത്തി പറയണമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. എസ്‍ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ യുഡിഎഫിലെ ഏക രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സതീശനെന്നും വിഡി സതീശൻ എസ്‍ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ നിലപാട് അല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയായശേഷം സതീശൻ എസ്‍ഡിപിഐയെ തള്ളിയെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

SDPICPI LathifLDFUDFVD Satheesan

