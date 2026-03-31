മലപ്പുറം: എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്ഡിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സിപിഎ ലത്തീഫ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ് എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ പ്രാദേശികമായി തേടിയതെന്നും പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവായി പറഞ്ഞതായിരിക്കാമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും അവിടെ പ്രാദേശികമായി പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പൊലീസ് നയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനും ഭിന്നഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതേ അഭിപ്രായം തങ്ങള്ക്കും ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് സര്ക്കാരിനെ എതിര്ക്കണമെന്നില്ലെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ നൽകണമെങ്കിൽ വിഡി സതീശൻ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് എങ്കിലും തിരുത്തി പറയണമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ യുഡിഎഫിലെ ഏക രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സതീശനെന്നും വിഡി സതീശൻ എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ നിലപാട് അല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയായശേഷം സതീശൻ എസ്ഡിപിഐയെ തള്ളിയെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
