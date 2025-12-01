Rahul Mamkootathil Case: രാഹുലിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതം; സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗീക പീഡന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്തും കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുമായ ജോബി ജോസഫിനായും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും.
ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. രാഹുലിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. കൂട്ടുപ്രതിയായ ജോബിക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോബിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അജീഷിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് എത്തിയിരുന്നു. ജോബിയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകും മുൻപ് അവസാനം വിളിച്ചത് അജീഷിനെയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി പോലീസ് മടങ്ങി. ഇന്ന് 10 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം. രാഹുലിന്റെയും ജോബിയുടെയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം അതിജീവിതയ്ക്കെതിരായ സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൽ സന്ദീപ് വാര്യരെയടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് പോലീസ്. അതിജീവിതയ്ക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. രഞ്ജിത പുളിക്കൻ, അഡ്വ. ദീപ ജോസഫ്, സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അതിജീവിത പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
