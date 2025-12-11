Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്; മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവധിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവധിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവധിച്ചത്. വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് എന്നും, മെറിറ്റ് പരിശോധിച്ചാണ് കോടതി നടപടിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും, രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ആവശ്യം. ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസംബർ 15 വരെയാണ് കോടതി ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരുവിലുള്ള 23 കാരിയായ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 2023 ൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി. സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഔട്ട്ഹൌസിൽ കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതിക്കാരി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുത്. തന്നെ ആക്രമിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പരാതിക്കാരി രാഹുലിനോട് കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ചിട്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈംഗിക ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഭയമായിരുന്നതിനാലാണ് വിവരം പുറത്ത് പറയാത്തതെന്നും പരാതിക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തി. ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷവും രാഹുൽ പല തവണ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും അതിജീവിത പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. എസ് പി പൂങ്കഴലിക്കാണ് കേസിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
