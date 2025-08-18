Palakkad Accident Death: അച്ഛനൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പോകവെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും വീണു; ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ശരീരത്തിലൂടെ ബസ് കയറിയിറങ്ങി രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സെന്റ് പോൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നഫീസത്ത് മിസ്രിയ ആണ് മരിച്ചത്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ അത്തിക്കോട് വെച്ച് രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അച്ഛനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ബസ് കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. തകർന്ന് കിടക്കുന്ന പാലക്കാട് - പൊള്ളാച്ചി പാതയിൽ വെച്ചാണ് അപകടം.
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പഴണിയാർപാളയം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് നഫീസത്ത് മിസ്രിയ. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വേഗത കുറച്ചതോടെ അതിന് പിന്നിൽ വന്നിരുന്ന സ്കൂട്ടര് മറിയുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് കുട്ടി തെറിച്ച് വീണു. പിന്നാലെയെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ അച്ഛൻ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ മതിയായ ചികിത്സ നൽകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
റോഡിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് വീണ കുട്ടിയുടെ തലയിലൂടെ ബസ് കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
